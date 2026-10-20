Un Târg Fermecat în mijlocul naturii: Comunitatea Liceului Special Câmpulung a sărbătorit ediția I a Festivalului toamnei

Bucurie, tradiție, ateliere creative și o atmosferă caldă de comunitate – astfel se poate rezuma prima ediție a festivalului „Târgul Fermecat al Toamnei”, organizat de Liceul Special Câmpulung Moldovenesc.

În data de 15 octombrie 2026, într-un cadru natural de poveste oferit de livada „Grădina Anastasiei” din Câmpulung Moldovenesc, a avut loc un eveniment de suflet dedicat integrării socio-educaționale, valorificării tradițiilor și dezvoltării abilităților practice ale elevilor. Manifestarea a fost inițiată și organizată de Comisia Profesorilor Educatori, sub îndrumarea conducerii unității de învățământ reprezentate de director prof. Mercheș Monica.

Parteneriatul Școală – Părinți – Comunitate, pilonul central al reușitei

Unul dintre cele mai importante atribute ale evenimentului l-a reprezentat colaborarea exemplară dintre comisia profesorilor educatori, conducerea școlii, instructorii de educație și părinții elevilor. Implicarea plină de entuziasm și sprijinul necondiționat al părinților au reconfirmat faptul că dialogul deschis și parteneriatul activ dintre familie și școală constituie cheia succesului în procesul de recuperare, educare și integrare al copiilor.

Sărbătoarea toamnei s-a bucurat de generozitatea deosebită a gazdelor, domnul Anghel Marian și doamna Anghel Maria Mihaela, care au pus la dispoziție spațiul feeric al „Grădinii Anastasiei”.

În cadrul târgului, elevii coordonați cu atenție au desfășurat ateliere interactive de gastronomie tradițională, conservare, sculptură și artizanat. Participanții s-au bucurat de preparate culinare pline de culoare și savoare, de degustări de produse de sezon și de o varietate de ceaiuri, din plante, calde de toamnă. Momentul culminant pentru cei mici a fost întâlnirea cu un ponei – o surpriză oferită de tânărul Mihai Gatej, care le-a dăruit copiilor plimbări pline de bucurie.

Cadrul festiv a fost completat de ambientul muzical asigurat cu dăruire voluntară de domnul pedagog Zbranca Silviu, precum și de binecuvântarea și sprijinul oferite de Părintele Nemțan Ionică de la Parohia „Înălțarea Domnului” Sâhla.

Un Târg Fermecat în mijlocul naturii: Comunitatea Liceului Special Câmpulung a sărbătorit ediția I a Festivalului toamnei

Cadrele didactice coordonatoare și echipa educațională – dăruire și profesionalism

Munca susținută a profesorilor educatori s-a reflectat în zâmbetele elevilor și în calitatea activităților terapeutic-educative prezentate. Echipa cadrelor didactice coordonatoare din cadrul Comisiei Profesorilor Educatori a fost alcătuită din: prof. ed. Arseniuc Ancuța (Clasa a VIII-a), prof. ed. Bruja Cristina (Clasa a V-a A), prof. ed. Ciornei Elena (Clasa a VI-a B), prof. ed. Ciuc Monica (Clasa a III-a), prof. ed. Dediu Alexandra (Clasa a VI-a A), prof. ed. Mazga Valentina (Clasa I), prof. ed. Mercheș Andreea (Clasa a IV-a B), prof. ed. Neica Gabriela (Clasa a IV-a A), prof. ed. Sorocean Florin (Clasa a X-a sever), prof. ed. Simion Daniela (Clasa a V-a B), prof. ed. Sofian Cosmina (Clasa a II-a) și prof. ed. Zbranca Anamaria (Clasa a VII-a A).

Un rol esențial în buna desfășurare a activităților l-au avut și instructorii de educație, cărora le adresăm alese mulțumiri pentru dăruirea, răbdarea și sprijinul constant oferit copiilor pe tot parcursul zilei. De asemenea, organizatorii aduc alese mulțumiri și aprecieri colegiale în special cadrelor didactice din școală care au răspuns invitației și s-au alăturat pentru a susține activitatea. Prezența și solidaritatea lor au arătat faptul că echipa didactică a Liceului Special Câmpulung Moldovenesc este un colectiv unit, dornic să creeze oportunități valoroase pentru copii.

Un Târg Fermecat în mijlocul naturii: Comunitatea Liceului Special Câmpulung a sărbătorit ediția I a Festivalului toamnei

Gând de apreciere și recunoștință

Din partea Comisiei Profesorilor Educatori, responsabilul comisiei metodice, prof. ed. Zbranca Anamaria, a transmis un mesaj plin de căldură și admirație față de întreaga echipă:

„Doresc să adresez cele mai calde mulțumiri, întreaga mea prețuire și o profundă admirație fiecărui membru al Comisiei Profesorilor Educatori, precum și instructorilor de educație pentru devotamentul nemărginit, creativitatea și energia incredibilă investite în reușita acestei prime ediții. Sunt nespus de mândră de această echipă minunată care a demonstrat că dăruirea pentru copii nu are limite: toate atelierele interactive, decorurile și preparatele minunate au fost realizate integral din fondurile proprii ale colegilor noștri din comisie, prin efort personal și o implicare sufletească ieșită din comun. Muncind umăr la umăr, am reușit să le oferim elevilor noștri o zi de poveste. Vă mulțumesc din inimă, dragi colegi și instructori de educație, pentru profesionalism, solidaritate și pentru că faceți ca imposibilul să devină posibil! De asemenea, aducem alese mulțumiri părinților, conducerii școlii, cadrelor didactice care ne-au susținut și tuturor sponsorilor care ne-au fost alături!”

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul financiar și susținerea oferite de susținători ai comunității locale: Alexievici George, Ioan Timiș, Akekol Construct, Mircea Bălan, Cosmin Drutcă, Liviu Seiciuc și Moldi BTT, cărora organizatorii le adresează profunde mulțumiri.

Ediția I a festivalului „Târgul Fermecat al Toamnei” rămâne o mărturie a faptului că, prin colaborare, suflet și dedicare, comunitatea din Câmpulung Moldovenesc poate oferii copiilor un spațiu al bucuriei și al împlinirii.