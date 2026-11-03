Sărbătorile de iarnă vor fi întâmpinate anul acesta cu două târguri de Crăciun în care sucevenii își vor putea petrece timpul liber și să se bucure de atmosfera de sărbătoare.

Conform unui proiect de hotărâre de Consiliu Local, care va fi discutat vineri de aleșii locali, pe strada Universității ar urma să fie puse bazele unui nou proiect de iarnă, intitulat „La Tărâm”.

Asocierea pusă în discuție de primarul Vasile Rîmbu, ca inițiator al proiectului, vizează punerea la dispoziție a unei suprafețe de teren de 2.426 mp – contribuția Primăriei Suceava.

Pe suprafața respectivă urmează să fie amenajate mai multe zone tematice:

– Căsuțe cu bunătăți de sezon – cu preparate tradiționale, dulciuri și băuturi calde

– Hambar Bar – un spațiu rustic destinat adulților, cu băuturi de sezon

Un Târg de Crăciun, cu numeroase atracții, va fi deschis la Patinoar

– Decoruri tematice pentru Crăciun, pentru fotografii

– Căsuța lui Moș Crăciun – spațiu dedicat copiilor, unde îl pot întâlni pe Moș Crăciun

– Ateliere de creație pentru copii, cu activități interactive.

Un Târg de Crăciun, cu numeroase atracții, va fi deschis la Patinoar

Amenajarea spațiului pentru sărbătorile de iarnă ar urma să aibă loc luna aceasta, deschiderea oficială fiind prevăzută pentru data de 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei.

Activitățile de Crăciun și sărbători de iarnă ar urma să continue „La Tărâm” până pe 15 ianuarie, sau chiar și mai târziu, dacă există cerere, existând posibilitate de prelungire, cu acordul părților.

Un Târg de Crăciun, cu numeroase atracții, va fi deschis la Patinoar