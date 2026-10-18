Un tânăr șofer care a făcut drifturi în sens giratoriu, în Burdujeni, amendat și lăsat fără permis de polițiști

Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava s-au sesizat din oficiu cu privirile la imaginile care au început să circule în mediul online cu privire la un șofer de BMW care făcea derapaje controlate în sensul giratoriu din cartierul Burdujeni, la intersecția dintre strada Calea Unirii și strada Calea Burdujeni.

IPJ Suceava a anunțat că a fost depistat un tânăr în vârstă de 19 ani, din Rădăuți, care se afla la volan, și care se face vinovat de mai multe contravenții, cea mai importantă fiind conducerea agresivă.

Tânărul a încasat amenzi în cuantum de 2811 lei, iar pentru conducere agresivă măsura complementară aplicată este cea a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 zile.

”Polițiștii atrag atenția cu privire la pericolele generate de adoptarea unor astfel de comportamente în trafic și ii avertizează pe cei pretabili cu dispunerea măsurilor legale conforme cu aplicarea fermă a actului sancționator prevăzut de normele incidente”, a transmis IPJ Suceava.

De subliniat că același tânăr de 19 ani a mai fost amendat pentru conducere agresivă, în luna ianuarie a acestui an.