Un tânăr pe o motocicletă și minora care îl însoțea, răniți de un șofer neatent la prioritate

Doi tineri au ajuns duminică la spital după ce motocicleta cu care se deplasau a fost acroșată de un autoturism, pe raza comunei Udești. Primele cercetări ale poliției indică vina pentru accident din partea șoferului, dar și tânărul care conducea motocicleta are de răspuns pentru cel puțin o infracțiune.

Conform cercetărilor polițiștilor, în jurul orei 13.50, un șofer în vârstă de 60 de ani, din municipiul Botoșani, la volanul unui autoturism Peugeot, a ieșit dintr-o parcare neamenajată fără a acorda prioritate motocicletei Kawasaki, condusă regulamentar de un tânăr în vârstă de 23 de ani, care rula pe drumul cu prioritate – DJ 208A, dinspre Udești spre Luncușoara.

În urma impactului, tânărul care conducea motocicleta și fata din șa au fost proiectați pe carosabil.

Tânărul de 23 de ani a fost diagnosticat preliminar cu un traumatism de abdomen și de cot stâng, în timp ce pasagera, în vârstă de 15 ani, tot din Udești, a fost diagnosticată cu traumatism și excoriații de antebraț. Ambii erau în stare stabilă.

Baza de date a arătat în scurt timp că tânărul de 23 de ani nu este posesor de permis de conducere pentru categoria A, iar motociclul marca Kawasaki are ITP-ul expirat și înmatricularea suspendată.

Dacă lipsa ITP-ului este contravenție, iar aspectul legat de înmatriculare este încă în cercetare, tânărul s-a ales cu dosar penal deocamdată pentru infracțiunea de conducere fără permis.

Șoferul va fi și el cercetat într-un dosar de “vătămare corporală din culpă”.