Un tânăr pe motocicletă s-a izbit într-un gard în timp ce era urmărit de polițiști

Un tânăr care conducea o motocicletă tip sport a fost prins de polițiști după ce fugarul a pierdut controlul acesteia la aproximativ un kilometru după ce i s-a făcut semnal de oprire. Fugarul s-a izbit într-un gard, dar și-a continuat apoi fuga pe jos. Polițiștii au constatat că tânărul de 25 de ani are deja la activ o condamnare pentru infracțiuni rutiere, dar și infracțiuni de conducere fără permis comise mai recent.

Duminică, în jurul orei 15.45, un echipaj de la Secția Rurală Gălănești, care se afla în serviciu control trafic la Voitinel, a efectuat semnale de oprire luminoase și sonore conducătorului unei motociclete sport marca Suzuki, care nu avea numere de înmatriculare.

Fugarul și-a continuat deplasarea cu viteză mărită, dar, când a încercat să efectueze un viraj la stânga, a pierdut controlul direcției de deplasare. Motocicleta a lovit un gard din plasă metalică.

Polițiștii au văzut cum tânărul a căzut de pe motocicletă, după care s-a ridicat imediat și a luat-o la fugă pe jos.

Polițiștii l-au recunoscut însă pe fugar, cu care mai avuseseră de a face recent, tot pe linie rutieră.

În aceste condiții, tânărul în vârstă de 25 de ani, din comuna Voitinel, a fost identificat și prins efectiv de polițiști relativ repede, tot duminică, în jurul orei 18.30.

Polițiștii au stabilit în cadrul anchetei că acesta a condus o motocicletă marca Suzuki, cu capacitatea cilindrică mare, pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere categoria A. În urma interogării bazelor de date s-a constatat că motocicleta nu figurează ca fiind înmatriculată.

Polițiștii au dispus ridicarea în vederea confiscării a motocicletei, în valoare de aproximativ 3.000 euro.

Polițiștii au stabilit că inculpatul a săvârșit infracțiunile de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul neînmatriculat” fiind în stare de recidivă.

Față de acesta este pusă în mișcare acțiunea penală pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier.

Având în vedere conduita infracțională și noile infracțiuni, s-a constatat risc concret de reiterare a comportamentului infracțional, astfel că pe numele tânărului în vârstă de 25 de ani a fost emisă ordonanță de reținere în arest pentru 24 de ore.

Duminică noapte, tânărul a fost condus sub escortă în Centrul de Reținere și Arest al IPJ Suceava, iar cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.