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Un tânăr originar din Suceava a ajuns consilier în cabinetul primarului Lisabonei

Sergiu Senciuc, alaturi de primarul Lisabonei, Carlos Moedas
Sergiu Senciuc, alaturi de primarul Lisabonei, Carlos Moedas

Sergiu Senciuc, un tânăr de 25 de ani născut în satul Dumbrava, comuna Grănicești, face un pas important în cariera sa politică, departe de casă, în capitala Portugaliei.

Acesta s-a alăturat, începând cu 9 noiembrie, cabinetului primarului Lisabonei, Carlos Moedas, în calitate de consilier.

Anunțul a fost făcut chiar de tânărul sucevean, care a vorbit despre noua responsabilitate și despre încrederea pe care i-a acordat-o edilul portughez.

„Un nou început. (…) Privesc această oportunitate cu profundă recunoștință, dar și cu deplină conștientizare a responsabilității pe care o presupune.

Îi mulțumesc domnului primar Carlos Moedas pentru încrederea acordată. Voi trata această misiune cu seriozitate, devotament și dorința sinceră de a contribui la dezvoltarea și binele comunității lisaboneze. Cu Dumnezeu înainte!”, a transmis tânărul politician.

Sergiu Senciuc s-a născut pe 2 noiembrie 2001, în satul Dumbrava, comuna Grănicești. Avea aproximativ șapte ani când a plecat împreună cu familia în Portugalia, țară în care și-a continuat studiile și în care și-a construit treptat un parcurs profesional și politic.

A absolvit Relații Internaționale la Universitatea din Lisabona și s-a implicat activ în reprezentarea tinerilor români din Portugalia. Este fondatorul și reprezentantul Comunității de Elevi și Studenți Români din Portugalia, o inițiativă prin care a urmărit să ofere o voce tinerilor români din diaspora.

Interesul său pentru politică a apărut încă din adolescență. În 2014, pe când avea doar 13 ani, a început să urmărească mai atent viața politică, într-un an marcat de alegerile europarlamentare și de scrutinul prezidențial din România. Pasiunea s-a transformat, în timp, într-o implicare concretă în viața publică.

A devenit cel mai tânăr român ales consilier local în sectorul Penha de França din Lisabona. În paralel, și-a consolidat activitatea politică în Portugalia: a fost secretar adjunct al organizației de tineret a Partidului Popular din Lisabona și președinte al PNL Portugalia.

Un tânăr originar din Suceava a ajuns consilier în cabinetul primarului Lisabonei
Un tânăr originar din Suceava a ajuns consilier în cabinetul primarului Lisabonei

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