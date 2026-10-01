Un tânăr mort, al doilea intubat de două luni, la ATI, după un accident de motocicletă

Vești proaste privind un accident produs tocmai pe 2 august, la Salcea, unde o motocicletă pe care se aflau doi tineri a ieșit în decor, cu viteză, și a intrat într-un șanț de beton. Ambii tineri s-au lovit grav la cap, iar acum, la două luni distanță, unul dintre cei implicați este mort, iar al doilea continuă să fie internat pe secția ATI a Spitalului Județean Suceava, intubat, în stare vegetativă.

Florin Petrariu, în vârstă de 25 de ani, din Salcea, care juca fotbal la amatori la echipa din oraș, a fost în stare gravă imediat după accident, pe secția de ATI a Spitalului Județean, și a decedat pe 25 august.

În același accident a mai fost rănit grav un tânăr de 28 de ani, Florin Luca, cel care conducea motocicleta. Din păcate, evoluția acestuia a fost extrem de gravă imediat după accident, iar starea lui a rămas aceeași și acum.

Din cercetările poliției a rezultat că pe 2 august, într-o duminică seară, în jurul orei 18.50, un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Hănțești, în timp ce conducea un motociclu Honda, pe strada Rezervorului, în Salcea, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul consolidat din beton al drumului comunal.

Pe motocicletă era pasager tânărul în vârstă de 25 ani, din orașul Salcea, acum decedat.

Echipajele medicale deplasate la fața locului i-au găsit pe ambii cu multiple traumatisme, în stare de comă, cu traumatisme grave la cap.

O analiză recentă privind accidentele mortale din acest an arată cât de multe victime au fost în această vară din rândul celor care se deplasau pe două roți.

13 morți în accidente s-au înregistrat în acest an din categoria bicicliști, mopediști, motocicliști.

Statistica nu face decât să confirme șirul de tragedii pe care le-am relatat în această vară, legate în special de accidente mortale cu motociclete.

Aici s-a produs cea mai mare creștere față de anii trecuți. Cu două-trei excepții, victimele accidentelor pe două roți au murit după propriile lor erori în trafic, respectiv din cauza vitezei excesive.

Iar asta nu este tot. Alți 19 răniți grav provin din rândul acestor participanți la trafic.