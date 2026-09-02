Un tânăr format la Câmpulung, liderul promoției 2026 la Academia Tehnică Militară București

Sublocotenentul inginer Alexandru-Costel Manole, absolvent al Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, este liderul promoției 2026 la specializarea Construcții și fortificații, din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București.

Pentru tânăr, interesul pentru construcții a pornit din curiozitate. De aici a venit și alegerea specializării Construcții și fortificații, pe care a absolvit-o ca șef de promoție.

„Am vrut să cunosc tot ceea ce este în spatele unei construcții, am vrut să înțeleg toate procesele, de la ceea ce se face de către proiectant, arhitect până la managerul de proiect și executant”, mărturisește Alexandru.

În timpul facultății, tânărul spune că lucrurile i s-au părut logice, nu neapărat dificile. Construcțiile sunt vizibile, iar ceea ce înveți poate fi asociat cu detalii concrete.

A ales liceul militar avându-l ca model pe fiul unui prieten de familie, pe care îl admira. Chiar dacă părinții nu sunt militari, l-au susținut mereu, iar acum, după opt ani, Alexandru spune că uniforma a devenit parte din el.

„Privind în urmă, realizez că drumul meu până în punctul în care mă aflu astăzi a fost modelat de o serie de momente-cheie. Poate că nu aș fi ajuns aici fără acele seri lungi din timpul liceului, când dezbăteam cu colegii de cameră și de pluton ce vrem să facem cu viețile noastre. Poate că nu aș fi simțit dorința puternică de a fi mereu pregătit, dacă profesorii mei nu mi-ar fi ghidat pașii, învățându-mă să caut logica din spatele fiecărui fenomen.

Sau poate că nu m-aș fi simțit împlinit și dornic de a profesa în domeniu, dacă nu aș fi fost la specializarea potrivită, alături de colegii pe care i-am avut și cadrele care m-au format. Și, cu siguranță, nu aș fi învățat să țintesc sus, dacă viața însăși nu m-ar fi purtat prin toate acele experiențe cu toate persoanele pe care le-am întâlnit. Cu toate acestea, am reușit, astăzi sunt ofițer inginer”, a menționat sublocotenentul Alexandru-Costel Manole despre reușita lui.

După absolvire, Alexandru a ales să lucreze în biroul de investiții din cadrul Academiei Tehnice Militare.

Acesta a spus că va activa într-un domeniu în care pregătirea tehnică va trebui combinată cu partea administrativă și cu responsabilitatea pe care o presupune lucrul într-o instituție militară.