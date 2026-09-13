Un tânăr fără permis, care a fugit de polițiști, „ajuns” din urmă după 12 zile

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care pe 4 septembrie nu a oprit la semnalul polițiștilor și a mărit viteza de deplasare a autoturismului Audi pe care îl conducea, fără a putea fi oprit, a fost pus oficial sub acuzare opt zile mai târziu, sâmbătă, 12 septembrie, când a ajuns și în arestul Poliției Județene.

În ziua de 4 septembrie, în jurul orei 21.20, un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Calea Bucovinei, a efectuat semnal de oprire unui autoturism marca Audi.

Șoferul nu a oprit, polițiștii au plecat după el cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, dar fugarul, la volanul unei mașini puternice, nu a putut fi oprit.

Așa cum se întâmplă des în ultima perioadă, polițiștii au preferat să nu își asume riscuri inutile, având în vedere că aveau deja date pe care le considerau suficiente pentru identificare.

Polițiștii au evaluat în mod obiectiv situația și nu au utilizat armamentul din dotare, întrucât din cauza vizibilității reduse nu se putea stabili existența în habitaclu a unor alte persoane.

Apoi, din cauza vitezei excesive a șoferului de pe Audi, exista un risc rutier sporit atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

În urma vizionării imaginilor video, autoturismul în cauză a fost identificat, imaginile permițând inclusiv stabilirea identității celui de la volan.

Samuel Valentin A., în vârstă de 24 ani, din satul Volovăț, a fost la volan în acea zi, s-a stabilit în cadrul anchetei, tânărul având permisul de conducere suspendat.

Pe lângă dosarul penal pentru ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, pentru că nu a oprit la semnal, și alte contravenții din timpul urmăririi, tânărul a încasat și amenzi în valoare de 2.811 lei.

Sâmbătă, 12 septembrie, tânărul de 24 de ani a fost condus, sub escortă, în arestul Poliției Județene.