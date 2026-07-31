Un tânăr de doar 18 ani, trimis în judecată pentru tentativă de omor

Un tânăr de doar 18 ani, din Frasin, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru infracțiunea de tentativă de omor.

Fapta s-a petrecut în ziua de 6 iulie, după un conflict între două grupuri de tineri din localități vecine.

Din cercetări a rezultat că, pe 5 iulie, trei tineri din Frasin au mers la Ostra, pentru a se întâlni cu fete din localitate. Oaspeții au intrat în conflict, inițial verbal, cu câțiva tineri din Ostra.

La un moment dat, un tânăr de 18 ani, Constantin M., din Frasin, a scos un briceag cu care l-a înjunghiat în zona coapsei pe un tânăr de 23 de ani.

”Inculpatul și cei doi martori care îl însoțeau au intrat în discuție cu ceilalți tineri din grup, având loc un schimb de replici între persoana vătămată și inculpat din cauza faptului că primii dintre ei nu erau din zonă.

La un moment dat, inculpatul a scos un cuțit și, fără un motiv anume, i-a aplicat persoanei vătămate două lovituri prin înjunghiere: una în partea stângă a toracelui, iar ce-a de-a doua în zona pubiană, apoi a strigat către ceilalți doi prieteni, îndemnându-i să fugă.

Inculpatul a fugit de la fața locului fiind urmărit de grupul de tineri din localitate, dar fără a fi identificat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Tânărul de 23 de ani, din Ostra, care a fost înjunghiat în zona pubiană, a fost internat la Spitalul Județean Suceava, pe secția de Chirurgie Toracică, iar pentru vindecare a avut nevoie de 23-24 de zile de îngrijiri medicale.

Fapta a fost încadrată la tentativă de omor, iar Constantin M. a fost arestat preventiv, măsură valabilă și în prezent.

Procurorii au mai făcut precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.