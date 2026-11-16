Un tânăr de 23 de ani a sărit cu un cuțit la alți doi tineri pe care nu îi cunoștea, în Rădăuți

Un caz grav de agresiune s-a petrecut pe timp de noapte în municipiul Rădăuți, un tânăr de 23 de ani atacând cu un cuțit alți doi tineri, cărora le-a și provocat leziuni superficiale.

Având în vedere că este vorba de un atac cu un cuțit, fapta a fost încadrată între timp tentativă de omor.

Fapta a fost comisă pe 14 noiembrie. La ora 2.00 din noapte Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată de către cadrele medicale ale Spitalului municipal Rădăuți despre faptul că la unitatea de primiri urgențe s-au prezentat două persoane, victime ale unei agresiuni, prezentând leziuni ușoare prin lovire cu un cuțit.

Din cercetările ulterioare a rezulta că cei doi tineri s-au deplasat în acea noapte cu un autoturism la restaurantul Intim din Rădăuți.

După ce au coborât din autoturism, în afara restaurantului, au intrat în conflict cu un alt tânăr, care era și el însoțit.

Conflictul a degenerat foarte repede, iar tânărul necunoscut a scos un cuțit și a încercat să-i lovească pe cei doi.

Unul dintre tineri a parat lovitura și a suferit leziuni la nivelul antebrațului stâng, o leziune superficială prin tăietură suferind și al doilea.

În cadrul anchetei s-a stabilit că autorul și persoanele vătămate nu se cunoșteau anterior, iar actele de agresiune au avut loc pe fondul unui conflict spontan.

Autorul faptei a fost identificat relativ repede.

Marian Pintescu, în vârstă de 23 de ani, din Voievodeasa-Sucevița, a fost identificat și ridicat pentru audieri de polițiști.

În urma administrării probatoriului, dosarul privind infracțiunile de „lovire sau alte violențe”, și „tulburarea liniștii și ordinii publice” a fost declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, rezultând indicii cu privire la comiterea faptei de tentativă la infracțiunea de omor.

În continuarea cercetărilor, duminică, tânărul de 23 de ani a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, audiat și reținut în arest pentru tentativă de omor.

Luni, 16 noiembrie, procurorul de caz a solicitat mandat de arestare de 30 de zile pe numele inculpatului, la Tribunalul Suceava.

De subliniat că în ultima perioadă agresiunile sunt încadrate mai ușor la tentativă de omor, fapt care este de subliniat, atunci când la agresiune se folosește un cuțit fiind necesară o fermitate maximă.

În cazul tentativei de omor pedepsele sunt cu mult mai mari decât la infracțiunea de loviri sau alte violențe.

Conform Codului Penal, pentru tentativă de omor pedeapsa este între 5 și 10 ani de închisoare.