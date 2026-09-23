Un tânăr care a rostogolit un bolard din beton a provocat pagube de peste 21.000 de lei, la Vatra Dornei

Un gest teribilist al unui tânăr, care a rostogolit un bolard din beton pe scările pasajului pietonal din centrul municipiului Vatra Dornei, s-a soldat cu o pagubă mare, care acum îi este imputată autorului, identificat datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Primăria municipiului Vatra Dornei a anunțat că, în noaptea de 22 septembrie, în jurul orei 02:45, un dornean în vârstă de 28 de ani, M.A.M., domiciliat pe strada Petreni, a rostogolit un bolard din beton pe scările pasajului pietonal care subtraversează strada Dornelor, dinspre strada Luceafărului.

Bolardul a deteriorat elementele de placare ale treptelor și a lovit geamul fix al ușii glisante de la intrarea în pasaj, provocând pagube evaluate la peste 21.500 de lei.

După studierea imaginilor, polițiștii locali din Vatra Dornei l-au identificat pe autor. Acesta și-a recunoscut fapta și și-a exprimat verbal intenția de a achita prejudiciul produs.

Pe lângă recuperarea integrală a pagubelor, Poliția Locală a propus și aplicarea unei amenzi cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.

”Reamintim tuturor celor care ar mai putea avea astfel de intenții că sistemul de supraveghere video al municipiului funcționează permanent și surprinde neregulile produse în spațiile publice. Autorii pot fi identificați, sancționați și obligați să suporte integral costurile reparațiilor.

Câteva secunde de teribilism pot avea consecințe de zeci de mii de lei. Iar Primăria Vatra Dornei are toleranță zero față de actele de vandalism produse în spațiile publice!”, a transmis Primăria Vatra Dornei.