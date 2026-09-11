Un tânăr care a gonit cu peste 130 de km/h cu motocicleta, găsit de polițiști și lăsat fără permis 180 de zile

Un tânăr care conducea o motocicletă și care a fugit de polițiștii care efectuau o acțiune de control chiar pe linia verificării celor care se deplasează pe două roți a fost identificat după zile de cercetări și sancționat cât de aspru s-a putut, conform legii.

Tânărul a mărit viteza de deplasare și avea montat pe motocicletă un sistem care ascundea plăcuța cu numărul de înmatriculare, dar chiar și așa nu a reușit să scape.

Pentru că avea viteză mare, iar o urmărire cu mașina de poliție îl punea în pericol mai ales pe el, polițiștii din echipaj au preferat să renunțe în ziua respectivă la acțiune și să-l identifice ulterior.

Pe 3 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au înregistrat cu aparatul radar, pe DN 29A, în Adâncata un motociclist care circula cu 131 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

Vitezomanul era foarte greu de oprit, având în vedere viteza și vehiculul cu care se deplasa, astfel că polițiștii au evaluat obiectiv situația și au renunțat la urmărire.

Din cercetări a rezultat că fugarul are 18 ani și este din Zamostea.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că abaterea privind depășirea limitei de viteză a fost săvârșită în interval de 6 luni de la expirarea unei perioade anterioare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Totodată, s-a constatat că motocicleta avea montat un dispozitiv neomologat pentru ridicarea numărului de înmatriculare

Comisarul-șef Ionuț Epureanu a transmis că ”pentru abaterile constatate, motociclistul a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 4.325 de lei, fiind dispusă și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile, permisul de conducere fiind reținut conform prevederilor legale.

Totodată, a fost reținut și certificatul de înmatriculare al motocicletei, aceasta fiind imobilizată”.