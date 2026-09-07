Un tânăr care a fugit de polițiști cu o mașină furată a primit pedeapsa maximă pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice

Un tânăr care, în luna februarie a acestui an, a fost protagonistul unor infracțiuni în lanț, începute la Mănăstirea Humorului și terminate în centrul municipiului Câmpulung Moldovenesc, a încasat o pedeapsă importantă, cu executare.

Judecătorii de la Câmpulung Moldovenesc au aplicat pedeapsa maximă prevăzută de Codul Penal pentru infracțiunea de refuz de recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a verificării suspiciunii de consum de droguri – 5 ani, plus 1 an și 6 luni de închisoare pentru furt în scop de folosință.

Sentința nu este definitivă, dar judecătorii au dispus ca Petru Dîrțu să rămână și în continuare în arest preventiv, unde se află deja de mai bine de 6 luni de zile. Și aceste prelungiri ale arestului arată gravitatea faptelor, inclusiv cum le-au perceput procurorii și judecătorii.

Sentința nu este definitivă, dar judecata finală se va face cu inculpatul tot după gratii.

S-a urcat în mașina parcată lângă un magazin și nu s-a mai oprit decât când a făcut accident

Petru Dîrțu, în vârstă de 31 de ani, din Mănăstirea Humorului, a pus pe jar polițiștii pe 6 februarie 2026, după ce a sustras o mașină, la Mănăstirea Humorului, și nu a vrut să oprească.

În acea zi, în jurul orei 14.30, inculpatul Petru Dîrțu, din Mănăstirea Humorului, a sustras un autoturism marca VW Golf, care a fost lăsat descuiat și cu motorul pornit în parcarea unui magazin de către o localnică de 36 de ani (femeia este parte vătămată în dosar), care a intrat în magazin să facă cumpărături.

Suspectul a fost identificat în trafic de polițiștii alertați de furt pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, în dreptul trecerii la nivel de cale ferată din apropierea hotelului ,,Eden”.

Au fost avariate și o mașină de poliție și un autobuz

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei, șoferul continuând deplasarea spre centrul municipiului Câmpulung Moldovenesc, unde traficul era deja aglomerat în acea zi de vineri după-amiază.

Suspectul a pătruns pe sensul opus de mers, încercând să scape spre Pojorâta.

Pe moment, el a scăpat, polițista de la volan fiind nevoită să frâneze brusc și intrând în impact frontal cu zidul clădirii sălii de jocuri electronice ,,Las Vegas”, în centrul Câmpulungului, de unde mașina a ricoșat în partea din dreapta spate a unui autobuz.

Suspectul a mai rulat câteva sute de metri, după care s-a izbit în mașini din față și a provocat un carambol cu alte trei autoturisme.

Din fericire, în carambol nu au fost nimeni rănit, rezultând doar pagube materiale.

Protagonistul, extrem de agitat și după ce a fost prins. A refuzat să fie testat privind alcoolemia sau consumul de droguri.

Tânărul care a sustras mașina a fost foarte agitat și după ce a fost prins de polițiști, cu ajutorul direct al unor agenți de pază.

El a avut și o tentativă de evadare din sediul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru care este trimis în judecată în alt dosar.

Suspect de consum de droguri, tânărul a refuzat în scris să îi fie recoltate probe de sânge și urină, astfel că nu i s-a putut stabili alcoolemia ori presupusul consum de droguri.

După cum am arătat și mai sus, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc i-a aplicat 5 ani de închisoare pentru refuzul recoltării probelor biologice și 1 an și 6 luni de închisoare pentru furtul mașinii. După contopire, a rezultat pedeapsa principală, plus o treime din a doua, în total 5 ani și 6 luni de închisoare.

Inculpatul are de achitat 3.500 de euro, valoarea mașinii sustrase de la Mănăstirea Humorului și avariate în totalitate la Câmpulung Moldovenesc.