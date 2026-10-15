Un tânăr a scăpat cu viață după ce mașina i-a ars violent în urma unui accident

Un tânăr în vârstă de 18 ani a ajuns la spital după un accident rutier care se putea termina rău de tot. În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2.30, printr-un apel la 112 s-a anunțat că un autoturism a luat foc după un accident produs în satul Rușii Mănăstioara, comuna Udești.

La fața locului, au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Salvatorii au constatat că un autoturism a intrat în coliziune cu un arbore și cu gardul unei gospodării, după care a luat foc.

La fața locului a fost găsit un tânăr în vârstă de 18 ani, șoferul, care era conștient și cooperant, dar cu diferite traumatisme.

Tânărul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

La spital, tânărul a fost diagnosticat cu traumatism cranian ușor, contuzie toraco-abdominală și contuzie genunchi drept, stare stabilă.

Autoturismul a fost distrus de flăcări în totalitate, incendiul izbucnit la mașină fiind violent. Dacă tânărul ar fi avut leziuni mai grave și nu ar fi putut ieși singur din mașină, atunci deznodământul ar fi fost cumplit.

Polițiștii au constatat că tânărul în vârstă de 18 ani are permis de conducere valabil și nu consumase alcool.

Cu privire la accident s-a stabilit că tânărul de 18 ani, care conducea un autoturism VW Passat pe DJ 208A, pe raza localității Rușii Mănăstioara, din direcția Bosanci către Udești, a pierdut controlul autoturismului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un gard și cu un arbore.