Un tânăr a reclamat că i s-a furat lănțișorul de aur la discotecă dar, în prezența polițiștilor, l-a găsit pe noptieră

Un tânăr în vârstă de 22 de ani urmează să primească o amendă de la polițiști după ce a făcut o sesizare falsă la 112, la o oră târzie din noapte.

Duminică, în jurul orei 1.15 din noapte, Secția Rurală de Poliție Adâncata a preluat un apel la 112 prin care un tânăr în vârstă de 22 de ani, din satul Buda, comuna Zvoriștea, reclama un furt sau o tâlhărie.

Tânărul era deja ajuns acasă și a relatat că sâmbătă noapte a mers în discoteca de la Poiana, comuna Zvoriștea, una din puținele locații de acest gen care rezistă de ani buni pe piața petrecerilor de noapte din jurul Sucevei.

Tânărul a recunoscut că a băut în exces iar când s-a întors la domiciliu a constatat că nu mai are la gât lanțul de aur pe care-l purta de obicei. Tânărul era convins că acesta i-a fost furat în discotecă.

Pentru că nu avea o relatare coerentă și nici nu ținea minte să fi fost agresat sau îmbrâncit, polițiștii i-au solicitat tânărului să meargă în casă și să caute mai atent lănțișorul.

În prezența polițiștilor, acesta a găsit bunul pe noptiera din dormitorul său.

Polițiștii urmează să îl sancționeze pe tânărul la 22 de ani la OUG 34/2008, pentru apelare abuzivă la 112, având opțiunea unei amenzi de câteva mii de lei, dar și a unui avertisment.