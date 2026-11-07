Actualitate

Un tânăr a fost lăsat fără o autoutilitară după ce a transportat de mai multe ori material lemnos fără a avea acte

Un tânăr a fost lăsat fără o autoutilitară după ce a transportat de mai multe ori material lemnos fără a avea acte
Un tânăr a fost lăsat fără o autoutilitară după ce a transportat de mai multe ori material lemnos fără a avea acte

Un tânăr de 35 de ani, din Voitinel, a fost lăsat de polițiști fără o autoutilitară marca Iveco după ce a fost prins de mai multe ori în timp ce transporta material lemnos fără a avea nici un document.

Ultima dată a fost depistat în trafic, între Putna și Vicovu de Jos, în cursul zilei de vineri, 6 noiembrie.

Tras pe dreapta de polițiști, bărbatul le-a spus oamenilor legii că nu are acte pentru lemnul pe care îl transporta.

Mașina a fost dusă la Ocolul Silvic Putna, iar după inventariere s-a constatat că transporta 4,90 mc de lemn molid buștean gater.

După ce au verificat trecutul tânărului, polițiștii au ajuns la concluzia că în luna mai a acestui an acesta a mai fost prins în timp ce transporta 0,17 mc de cherestea rășinoase și 0,70 mc de lemn molid, tot fără să fi avut actele necesare.

În afara faptului că i-au confiscat lemnul și autoutilitara, polițiștii i-au deschis și un dosar penal și cercetează acum pe bărbat pentru comiterea infracţiunii de ”transportul în mod repetat de materiale lemnoase fără proveniență legală dacă volumul fiecărui transport este sub 5,01 mc, fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar volumul cumulat al materialelor lemnoase transportate fără proveniență legală depășește 5,01 mc”.

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