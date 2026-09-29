Un tânăr a cerut ajutor polițiștilor după ce s-a considerat înșelat pe TikTok de o ghicitoare în cărți

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din orașul Liteni, a cerut ajutor polițiștilor, depunând o plângere penală pentru înșelăciune, după ce s-a considerat păcălit de o femeie care se promova pe TikTok ca ghicitoare în cărți.

Tânărul a relatat că pe 21 septembrie a luat legătura prin intermediul platformei TikTok cu o femeie care presta servicii de ghicire în cărți, prin intermediul unor live-uri.

Tânărului i-a fost oferit un număr de telefon pentru o ședință particulară, iar acesta a acceptat să vireze suma de 1.600 de lei.

Pe parcursul ședinței, femeia i-a mai solicitat suma de încă 3.500 de lei pentru a ajunge la punctul culminant al previziunilor. A fost momentul în care tânărul a considerat că este înșelat și nu a mai trimis și alți bani.

Câteva zile mai târziu, tânărul de 22 de ani s-a gândit să ceară ajutor polițiștilor pentru a recupera și cei 1.600 de lei.