Cu 22 de ani în urmă, un tânăr sucevean, plin de speranțe și cu doar 2 euro în buzunar, a plecat din România, spre Spania, unde se afla deja fratele său. Acum, Valentin Olariu are cetățenie spaniolă, familie, serviciu și o comunitate de peste două milioane de urmăritori în mediul online, unde este cunoscut drept „Truco Rumano”.

Deși spune că România s-a schimbat enorm și că tinerii de astăzi au mult mai multe motive să rămână în țară decât generația lui, el explică de ce pentru mulți români plecați de zeci de ani întoarcerea definitivă nu mai este atât de simplă: „Nu ne întoarcem pentru că ar trebui să începem totul de la zero”.

Valentin Olariu este originar din Dornești, județul Suceava, dar acum viața sa este în Spania, în Almería, unde presa locală îl definește ca fiind unul din cele mai cunoscute personaje din online.

Popularitatea sa a crescut foarte mult pe TikTok, Instagram și Facebook prin videoclipuri construite în jurul vieții de zi cu zi, prezentarea vieții sale, a unor trucuri aplicabile în diverse situații, inclusiv de reparații casnice, dar și a stereotipurilor despre români.

Un sucevean plecat de 20 de ani în Spania, „Truco Rumano”, urmărit de milioane de oameni pe rețelele sociale

Popularitatea sa online a venit din întâmplare, spun cei de la Știripesurse.ro – un prim videoclip, în care glumea pe tema unui bidon de motorină și a stereotipurilor despre români, a ajuns rapid la aproximativ 800.000 de vizualizări. De acolo a apărut mai întâi porecla „românul cu motorina”, apoi identitatea online „Truco Rumano”.

Presa spaniolă îl descrie ca pe un creator cu aproximativ două milioane de urmăritori cumulat pe platformele sociale.

Publicul său e cel vorbitor de spaniolă, nu de română, de unde și expunerea internațională foarte mare, fiind cunoscut inclusiv în America de Sud, unde s-a și scris despre el.

Un sucevean plecat de 20 de ani în Spania, „Truco Rumano”, urmărit de milioane de oameni pe rețelele sociale

„România s-a schimbat mult din 2004”, spune Valentin Olariu. „De ce să plece de acolo? Sunt foarte multe oportunități”, spune creatorul de conținut, care explică una dintre marile dileme ale diasporei românești. După mai mult de 20 de ani în Spania, nu se mai poate întoarce, să ia totul de la zero. Acolo are familia, locul de muncă, prietenii, practic întreaga sa viață de adult.

Românii reprezintă una dintre cele mai importante comunități de lucrători străini din Spania – a treia cea mai numeroasă naționalitate dintre angajații străini, după marocani și columbieni.

Anul trecut, Spania avea peste 609.000 de rezidenți cu cetățenie română.

Un sucevean plecat de 20 de ani în Spania, „Truco Rumano”, urmărit de milioane de oameni pe rețelele sociale