Un sucevean, pe podiumul concursului „Cel mai bun maistru silvic”, în Republica Moldova

Maiștrii silvici din două țări au concurat pentru cele mai bune cunoștințe și competențe profesionale în cadrul unei competiții desfășurate pe parcursul mai multor zile, cu probe practice și teoretice, atât în sală, cât și în teren, inclusiv în pădure.

Finala Concursului național ”Cel mai bun maistru silvic”, ediția 2026, a beneficiat de participarea a 22 de maiștri silvici din Republica Moldova (învingători ai concursurilor din entitățile regionale) și 3 angajați ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, din România.

Organizat de către Agenția ”Moldsilva” și entitățile silvice teritoriale, în comun cu Federația Sindicatelor din Silvicultură „SINDSILVA”, principalul test de competențe profesionale ale maiștrilor silvici a fost găzduit de către Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni-Silva.

Nu mai puțin de 8 probe tematice au fost propuse participanților, atât teoretice cât și practice, testul de bază însumând o veritabilă recapitulare din silvicultură, seminologie şi pepinierit, împăduriri, cinegetică, legislaţie silvică, pază şi protecţie, studiul lemnului etc.

Cristian Hrehorciuc pe podiumul concursului ”Cel mai bun maistru silvic”, în Republica Moldova

Foarte importante au fost și verificările capacităților de asimilare a noilor tehnologii, participanții utilizând aplicații moderne pentru activitățile de regenerare a pădurii și determinarea volumelor de masă lemnoasă.

Competențele profesionale au vizat determinarea speciilor de arbori și arbuști forestieri după semințe, frunze și puieți, determinarea speciei de vânat după urme, recunoașterea speciilor de păsări după sunete, determinarea bolilor şi dăunătorilor pădurii etc.

Clasamentul final al concursului, anunțat de juriu, a nominalizat cei mai buni maiștri silvici:

Mihail Catana, ocolul silvic Căușeni, Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina; Gheorghe Vartic, ocolul silvic Hîrjauca, Întreprinderea Silvică Călăraşi; Gheorghe Movileanu, ocolul silvic Ciorești, Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni-Silva;

Cristian Hrehorciuc, Direcția Silvică Suceava, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, România.

Un rezultat similar a avut Cristian Hrehorciuc și în 2023, la aceeași competiție.

Cristian Tomniuc, reprezentant al DS Suceava

Premierea câștigătorilor s-a făcut în prezența directorului Agenției ”Moldsilva”, Nicolae Munteanu, care a menționat importanța unor asemenea activități profesionale în contextul reformei sectorului silvic, promovarea bunelor practici și implementarea tehnologiilor moderne în gestionarea și dezvoltarea fondului forestier.

Punctajele obținute de participanți au demonstrat o concurență strânsă, cunoștințe diverse și seriozitate în tratarea subiectelor silvice și elucidarea celor mai importante aspecte forestiere.