Un sucevean judecat pentru șantaj, sub acuzația că a vrut să ia casa unei familii, declarat nevinovat de judecători

Un bărbat din Vicovu de Sus, trimis în judecată de procurorii rădăuțeni pentru comiterea infracțiunii de șantaj, în urma unui dosar instrumentat din anul 2023, a fost declarat nevinovat de Judecătoria Rădăuți.

Gheorghe Ursachi a fost achitat în baza articolului 16 alin. 1 lit. B din Codul de Procedură Penală, anume pentru că ”fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”.

Așadar, bărbatul nu ar fi vinovat, cel puțin cu privire la răspunderea penală, litigiul fiind de natură civilă.

La data de 04 iulie 2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a fost sesizat prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de șantaj, fiind întocmit un dosar penal ce a fost înaintat Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Suceava.

Polițiștii au început o anchetă, iar după câteva zile au pus în mișcare acțiunea penală față de Gheorghe Ursachi, în vârstă de 61 de ani atunci, pentru comiterea infracțiunii de șantaj. Bărbatul a și fost reținut pentru 24 de ore în arest.

Conform anchetei, bărbatul a dat cu împrumut în luna aprilie a anului 2023, în două tranșe, o dată suma de 4.000 de euro, iar mai apoi 7.300 de dolari.

Apoi, ar fi avut pretenția de a primi imensa sumă de 120.000 de euro sau imobilul familiei.

”I-a constrâns psihic și moral pe o femeie de 48 ani și pe soțul acesteia, prin amenințări indirecte, că îi va evacua din locuința ce le aparține în fapt, ca urmare a două împrumuturi acordate acestora în cuantum de 4.000 euro și 7.300 de dolari americani, cu scopul de a dobândi în mod injust suma de 120.000 de euro sau imobilul în care aceștia locuiesc”, se arăta atunci într-un comunicat al Poliției Suceava.

Vicoveanul sexagenar a fost săltat de polițiști din parcarea unui magazin din Vicovu de Sus, după ce ieșise din locuința celor doi soți care erau victimele presupusului șantaj.

În dosar au fost puse sub sechestru imobile și s-a cerut desființarea unor înscrisuri notariale.

Judecătorii au lăsat ca nesoluționată și solicitarea de despăgubiri a femeii care are în dosar calitatea de parte civilă.

Important de precizat, sentința Judecătoriei Rădăuți poate fi atacată, prin urmare acest dosar de șantaj nu este tranșat definitiv.