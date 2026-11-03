Una dintre cele mai interesante dar și apetisante competiții – Campionatul Internațional de Pizza, ediția 2026, recent finalizată, a avut în juriu și un sucevean, cunoscut pentru pasiune și profesionalism în arta preparării pizzei.

Sergiu Iftodi, de la Industrial Pizza, a făcut anul acesta trecerea de la concurent în cadrul competiției care aduce laolaltă o mulțime de pizzaioli din țară și de peste hotare, la membru al juriului, de care depinde selectarea câștigătorilor, la fiecare categorie în parte.

”Sunt momente în viață care îți confirmă că anii de muncă, perseverența și pasiunea pentru ceea ce faci au avut un rost.

Am avut onoarea de a face parte din juriul Campionatului Internațional de Pizza 2026, un moment deosebit în parcursul meu profesional, pe care l-am trăit cu emoție, responsabilitate și respect.

După ani de muncă în fața cuptorului, masterclass-uri, participări la competiții internaționale și la Campionatul Mondial de Pizza, această experiență reprezintă pentru mine o recunoaștere a drumului parcurs și o motivație de a continua să evoluez”, a spus Sergiu Iftodi despre acest nou capitol din viața sa.

Un sucevean, în juriul Campionatului Internațional de Pizza 2026

El a ținut să mulțumească Asociației Pizzarilor Profesioniști România pentru încrederea acordată și pentru această oportunitate deosebită, dar și să transmită un mesaj participanților la Campionatul Internațional de Pizza: ”Felicitări tuturor concurenților, organizatorilor și colegilor din juriu, oameni care, prin pasiune și profesionalism, contribuie la dezvoltarea și promovarea acestei frumoase meserii! Dincolo de premii și recunoaștere, rămân aceeași pasiune, același respect pentru meserie și aceeași dorință de a învăța”.

El îi îndeamnă pe cei pasionați de pizza să se înscrie în asociație și să participe la competițiile de profil, pentru a evolua profesional.

Campionatul Internațional de Pizza 2026 s-a desfășurat timp de două zile, la Romexpo București, în cadrul INDAGRA FOOD, fiind locul de întâlnire al pasionaților de pizza, care dau dovadă de pasiune, talent și performanță.

Un sucevean, în juriul Campionatului Internațional de Pizza 2026

Un sucevean, în juriul Campionatului Internațional de Pizza 2026