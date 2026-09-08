Un sucevean fără permis a reușit ”performanța” de a fi prins de trei ori la volan în mai puțin de o lună

Tribunalul Suceava a dispus definitiv, marți, 8 septembrie, menținerea după gratii, în arest preventiv, a unui inculpat care s-a ales cu trei dosare penale pentru conducere fără permis în mai puțin de o lună de zile.

Inculpatul, Cristian Surugiu, obținuse la Judecătoria Fălticeni înlocuirea detenției din arestul IPJ Suceava cu arestul la domiciliu, dar la Tribunalul Suceava lucrurile s-au schimbat. Judecătorii au admis contestația procurorilor de la Fălticeni, care au subliniat că a fost vorba de infracțiuni repetate, comise una după alta, cu un grad ridicat de pericol public și de sfidare a normelor de conduită minimă.

Între timp, procurorii au dispus și trimiterea în judecată a aceluiași inculpat, astfel că judecata va începe cu acesta după gratii, la prima instanță, Judecătoria Fălticeni.

Succint, inculpatul a fost trimis în judecată după ce s-a ales cu dosare penale pentru conducere fără permis în zilele de 8 mai 2026, 18 mai și 1 iunie 2026, ulterior din data de 2 iunie 2026 acesta fiind arestat preventiv.