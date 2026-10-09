Un sucevean de 27 de ani, condamnat definitiv pentru trafic de droguri și încarcerat la Botoșani

Un tânăr din Gura Humorului a fost ridicat de polițiști de la domiciliu, joi după-amiază, în urma unei condamnări definitive la executarea pedepsei de 3 ani și 4 luni de închisoare, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, într-un dosar instrumentat de procurorii de la DIICOT Suceava.

Mihai Andrei Zuz a fost transportat sub escortă în Penitenciarul Botoșani, în vederea executării pedepsei.

Acțiunea structurilor Antidrog care a dus la această condamnare a avut loc în august 2022.

Atunci au avut loc trei percheziții domiciliare, vizând un grup de tineri despre care s-au adunat informații că sunt implicați în trafic de droguri de mare risc și droguri de risc, în Gura Humorului și prin împrejurimi.

Trei tineri au fost reținuți atunci în arest pentru 24 de ore.

Singurul care a primit o pedeapsă cu executare este Andrei Zuz, din Gura Humorului, cel încarcerat acum.

De altfel, el a fost acuzat de cele mai multe dintre actele de vânzare de droguri.

În perioada 14 iulie 2021 – 10 februarie 2022, tânărul a fost acuzat că a vândut în mai multe rânduri, către diferiți clienți, substanțe psihoactive (etnobotanice).

Pe 26 octombrie 2021, același Zuz a transportat, pe distanța Vama-Frasin, în vederea vânzării, două comprimate de amfetamină. Acest drog intră la categoria celor de mare risc.

Același tânăr a mai deținut cantități de canabis la domiciliul altui inculpat din dosar, a mai rezultat din cercetări.