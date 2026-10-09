Un sucevean care își făcea veacul în zona gării din Burdujeni, 8 ani de pușcărie pentru viol asupra unui tânăr cu probleme psihice

Un bărbat aflat în prag de 50 de ani, aciuat de mulți ani prin Suceava și cunoscut mai ales în zona gării din Burdujeni și care într-o perioadă vindea obiecte bisericești prin trenuri, a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru viol de judecătorii Curții de Apel Suceava, care au menținut sentința Judecătoriei Suceava.

Judecătorii au respins atât apelul inculpatului, cât și pe cel al victimei din dosar, un tânăr în vârstă de 23 de ani.

Vasile Filimon se află în arest la domiciliu din 24 februarie, în noile condiții urmând a fi căutat de polițiști în regim de urgență pentru a fi încarcerat.

Conform sentinței Judecătoriei Suceava, el ar trebui să îi achite victimei și 50.000 de euro daune morale.

Individul a fost acuzat și, mai nou, dovedit vinovat pentru că a întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată, fără consimțământul acesteia, profitând de starea sa de vulnerabilitate, aceasta fiind diagnosticată cu handicap de gradul întâi în stare avansată.

Fapta s-a petrecut în cartierul Burdujeni, la domiciliul inculpatului, unde a fost invitat un tânăr de 23 de ani.

Tânărul ar fi fost invitat în casa autorului sub pretextul de a-l ajuta la treburi casnice, după care ambii ar fi consumat alcool.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că agresiunea sexuală a existat cu certitudine, și, având în vedere starea victimei, fapta a fost încadrată la viol.

Instanța de judecată a dispus și menținerea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi veniturilor, prezente şi viitoare, ale inculpatului până la concurența sumei de 50.000 euro.