Un sucevean care a sărbătorit cu alcool un câștig la pariuri s-a trezit cu biletul furat și a cerut ajutor Poliției

Polițiștii de la Secția Burdujeni au acționat într-un caz de furt atipic, un furt de bilet la pariuri sportive. Tichetul valora aproape 9.000 de lei.

Cercetările au început joi, în jurul orei 13.00, când Poliția Municipiului Suceava – Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată direct de un bărbat din municipiul Suceava cu privire la faptul că în noaptea precedentă i-a fost sustras un bilet de pariuri sportive în timp ce se afla în fața Hotelului Socim de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Păgubitul avea deja informația că biletul său, cu un câștig de 8961 de lei, a fost revendicat la o casă de pariuri din apropiere.

Din cercetări a rezultat că în seara precedentă bărbatul a pus un bilet privind mai multe evenimente sportive, din acea seară, la o casă de jocuri sportive din zona Gării Burdujeni.

Ulterior, miercuri noapte, bărbatul a băut alcool în fața hotelului, alături de bărbați cunoscuți și necunoscuți, timp în care se bănuiește că s-a lăudat cu biletul norocos.

A doua zi dimineață, un alt bărbat s-a prezentat cu biletul și a ridicat suma de aproape 9.000 de lei.

În urma declarației păgubitului și a informațiilor culese de la agenția de pariuri, a fost identificat în scurt timp un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Verești.

Asupra suspectului, polițiștii au găsit suma de 8.563 lei, o parte din această sumă fiind ascunsă în interiorul încălțămintei pe care o purta. Sumele de bani și biletul de pariuri sportive au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

De amintit și că tânărul de 29 de ani a negat că ar fi furat biletul câștigător și a declarat că acesta i-a fost înmânat de posesor, pentru a-i ridica banii.