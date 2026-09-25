Un sucevean care a reclamat că i s-a furat mașina a încasat de la polițiști o amendă de 4.000 de lei

Nervii unor polițiști au fost puși la încercare, joi, după ce un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Șcheia, a reclamat că i-a fost sustras autoturismul parcat pe o stradă din Suceava.

La nivelul Poliției municipiului Suceava s-a constituit o echipă operativă care a început cercetările în vederea identificării autoturismului Skoda Octavia, cu sprijin de la Poliția Locală Suceava.

Autoturismul a fost identificat parcat în apropierea unui local din zona străzii Universității din Suceava, nu departe de locul sesizării furtului.

Nu erau însă urme de efracție sau de avarie, astfel că proprietarul, chestionat din nou de polițiști, a recunoscut că a parcat autoturismul în acel loc, dar… a uitat, fiind distras de convorbirea telefonică pe care o purta în momentul în care a părăsit autoturismul.

Conform OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, pentru apel abuziv, bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost sancționat contravențional cu suma de 4.000 lei.