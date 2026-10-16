Un sucevean a prezentat la control, în trafic, un permis de conducere ucrainean valabil până în 2048

Polițiștii rutieri de la Gura Humorului au deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni după ce au oprit pentru control, pe 15 octombrie, un autoturism marca Audi, condus pe drumul județean din Pârteștii de Sus, la Cacica.

La volan era un bărbat în vârstă de 52 de ani, din Todirești, care a prezentat la control cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare.

Polițiștii au constatat că suceveanul nu deține permis de conducere în România, iar cel prezentat avea însemne ucrainene și apărea ca valabil până în 2048.

Legislația ucraineană prevede acum o valabilitate a permisului de până la 15 ani, dar pe legislația anterioară perioada de valabilitate a documentului era de până la 30 de ani.

Polițiștii au constatat însă că documentul tip permis de conducere prezentat la control este probabil fals.

Polițiștii Compartimentului Rutier Gura Humorului au deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.