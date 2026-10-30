Un sucevean a devenit episcop de Bălți

Arhimandritul Nicodim Petre a fost ales, joi, prin vot secret, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru ocuparea funcției de episcop de Bălți, a informat biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei, printr-un comunicat.

Arhimandritul Nicodim Petre, cu numele de botez George Iulian, s-a născut la 12 iulie 1968. A urmat Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, are studii de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În perioada 2011–2013 a urmat studii doctorale la Institutul Teologic Ortodox „Saint-Serge” din Paris.

În anul 2000 a intrat în obștea Mănăstirii Putna, hirotonit diacon la 18 decembrie și preot la 27 decembrie 2000. A primit rangul de protosinghel în noiembrie 2008 și pe cel de arhimandrit în iulie 2016.

A fost profesor suplinitor la Seminarul Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, în perioada 2008–2011, și preparator universitar la disciplinele Omiletică și Catehetică și Teologie Morală, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, între anii 2009 și 2011.

În perioada 2013–2016 a fost inspector eparhial și coordonator al Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. De la 1 septembrie 2016 a fost consilier la Arhiepiscopia Iași și din decembrie 2018, stareț al Mănăstirii Bucium.

Este autorul volumului „Fiul meu, tu încă nu ai ajuns acasă”, apărut la Editura Meridiane în 2023 și la Editura Doxologia în 2024. A coordonat volumele „ASCOR Iași la 30 de ani (1990–2020)” și „Repere practice în pastorația persoanelor care suferă de depresie” și a publicat articole despre pastorația tinerilor, viața parohială și teme duhovnicești în „Ziarul Lumina” și pe portalul Doxologia.

Pentru activitatea desfășurată, a primit mai multe distincții bisericești, între care Crucea Moldavă, Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei”, Crucea Mitropoliei Basarabiei, Crucea Bălțeană și Crucea Nordului.

„Alegerea părintelui arhimandrit Nicodim Petre deschide o nouă etapă în viața Episcopiei de Bălți. Experiența sa în formarea tinerilor, în viața monahală și în organizarea lucrării misionare constituie un sprijin pentru continuarea și dezvoltarea slujirii comunităților românești din nordul Republicii Moldova, în comuniunea Mitropoliei Basarabiei și a Patriarhiei Române.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, înțelepciune și putere în noua slujire, spre întărirea clerului, mângâierea credincioșilor și folosul întregii eparhii”, se arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.

Ședința Sfântului Sinod. Sursa foto Mitropolia Basarabiei

Ședința Sfântului Sinod. Sursa foto Mitropolia Basarabiei