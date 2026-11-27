Un student din anul I al Facultății de Inginerie Alimentară (FIA), din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare, a obținut Premiul I în cadrul unei competiții științifice internaționale dedicate inovației în agricultură. Concursul Internațional Științific și de Proiecte Online „AGROINNOVATIONS: THE WAY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, organizat de Turkmen Agricultural Institute din Turkmenistan, a avut loc în perioada 11-12 noiembrie. Lucrarea studentului Fabian Căzăcuț, intitulată „Sustainable Development of Agriculture in Romania” („Dezvoltarea durabilă a agriculturii în România”), a fost premiată la categoria „Proiecte agricole”, în cadrul unei competiții care încurajează cercetarea științifică, creativitatea și identificarea unor soluții inovatoare pentru sectorul agricol.

Premiul obținut reprezintă o recunoaștere internațională a preocupării pentru cercetare și inovare, încă din primul an de studii universitare, dar și o confirmare a interesului studenților Facultății de Inginerie Alimentară pentru abordarea unor teme de actualitate din domeniul agricol. Această reușită reflectă faptul că Facultatea de Inginerie Alimentară din USV susține performanța academică, inițiativa și participarea studenților la manifestări științifice internaționale.