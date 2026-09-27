Un stand cu poveste: Istoria Căilor Ferate Române, prezentată inedit la Noaptea Cercetătorilor de studenții de la Istorie

Noaptea Cercetătorilor, eveniment organizat vineri seară pe esplanada Universității din Suceava, a adus în fața publicului multe standuri atractive, construite în jurul unor idei originale și inedite.

Un stand care a atras atenția prin modul în care a pus în scenă un fragment de istorie a fost cel al specializării Istorie de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, care a evocat un subiect mai puțin cunoscut, dar deosebit de important pentru parcursul evolutiv al statului român – istoria Căilor Ferate Române.

Pentru Noaptea Cercetătorilor, studenții, absolvenții și un doctorand au reconstituit activitatea unei stații CFR din perioada 1967–1998, folosind uniforme, obiecte de epocă și piese de recuzită feroviară.

„Istoria Căilor Ferate Române a putut fi descoperită prin intermediul unei expoziții care a pus în valoare numeroase aspecte, de la evoluția rețelei de cale ferată și a tracțiunii feroviare din România până la diverse obiecte valoroase utilizate în acest domeniu, cel mai vechi exponat constituindu-l un ceas C.F.R. funcțional din perioada antebelică”, au menționat cei implicați.

Aceștia au mai adaugat că prin implicarea doctorandului Coroamă Nicolai, a masteranzilor Ana-Maria Maranduca, Clemente Antonio-Angelo, a studenților Cosmina Elena Covalciuc și Robert Bocancea, a trei masteranzi absolvenți Alex Guia, Șorodoc Sebastian și Narcis Andrei, precum și a elevului Plămadă Teodor pasionat feroviar, a fost recreată activitatea unei stații de cale ferată din perioada 1967–1998.

Studenții și absolvenții au purtat atât uniforme de serviciu, cu petlițe și caschete specifice pentru patru dintre cele cinci ramuri de activitate din cadrul căii ferate: mișcare-comercial (casier, șef de tren, impiegat de mișcare, director), linii (revizor de cale), revizia de vagoane (revizor tehnic-șef de tură) și tracțiune (mecanic de locomotivă).

Peisajul a fost completat de două uniforme de gală deosebite.

„Felicitări studenților de la specializarea Istorie, absolvenților și actualilor studenți ai masteratului Istorie: Permanențe, Interferențe și Schimbare și doctorandului pentru realizarea standului!

Le mulțumim și ceferiștilor din conducere și diverse ramuri, actuali și pensionari, care i-au sprijinit cu informații și cu o parte recuzita necesară pentru reconstituirea unei importante pagini din istoria transportului feroviar române”, au spus organizatorii acestui inedit stand.