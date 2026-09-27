Un șofer neatent a băgat în spital o întreagă familie, inclusiv trei copii minori

Un șofer neatent a băgat în spital o întreagă familie: mamă, tată și trei copii minori.

Accidentul de circulație s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 21.00, la intersecția drumurilor județene 209D și 178A, în localitatea Costâna, din comuna Todirești.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Bălăceana, care se afla la volanul unui autoturism marca VW Passat, și care circula dinspre Dărmănești spre Părhăuți, la intersecția spre Vâlcele a virat la stânga.

Din sens opus circula regulamentar un autoturism marca VW Touran, condus de un bărbat de 41 de ani, din Comănești.

Impactul nu a mai putut fi evitat, iar toți cei cinci oameni din mașina VW Touran au suferit leziuni.

Este vorba de șofer, de soția acestuia, dar și cei trei copii minori de pe bancheta din spate, cu vârste de 7 ani, 5 ani și 1 an și 11 luni.

Toți membri familiei au fost preluați de echipajele medicale sosite la fața locului.

După ce au primit îngrijiri medicale au fost transportate la spital, dar în final nimeni nu a rămas internat.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, ocazie cu care s-a constatat că nici unul nu consumase băuturi alcoolice.

Un aspect care nu trebuie neglijat și care a dus la rănirea ușoară a celor trei copii minori este acela că toți aveau centurile de siguranță cuplate, astfel încât șocul impactului nu i-a aruncat în interiorul mașinii, unde s-ar fi putut lovi cu consecințe imprevizibile.