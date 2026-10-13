Accident produs luni pe E 85, la Drăgușeni, cu implicarea unui tir și a două autoturisme, cu clipe de panică pentru patru oameni din cele două mașini mici, a fost provocat de șoferul vehiculului greu, de naționalitate turcă.

Din cercetările echipei operative din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, care a efectuat cercetarea la fața locului, a rezultat că șoferul vehiculului greu, marca Mercedes Benz, nu a fost atent la traficul din față și nu a păstrat o distanță suficientă față de autoturismul Land Rover condus în fața sa de un șofer care oprise pentru a efectua virajul la stânga, în intersecție.

Autoturismul a fost lovit din spate de vehiculul greu și a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune destul de violentă cu o Skoda condusă de o șoferiță.

Un șofer de tir neatent la traficul din față a provocat accidentul în care a angrenat două autoturisme

Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit patru persoane, din cele două mașini mici, care acuzau șocul impactului.

În cele din urmă, doar șoferița de la Skoda a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Fălticeni, unde i s-a stabilit diagnosticul de ”contuzie toraco-abdominală, contuzie gambă stânga”, fără a rămâne internată.

Cei trei șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Un șofer de tir neatent la traficul din față a provocat accidentul în care a angrenat două autoturisme