Un șofer de tir neatent la traficul din față a provocat accidentul în care a angrenat două autoturisme

Accident produs luni pe E 85, la Drăgușeni, cu implicarea unui tir și a două autoturisme, cu clipe de panică pentru patru oameni din cele două mașini mici, a fost provocat de șoferul vehiculului greu, de naționalitate turcă.
Din cercetările echipei operative din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, care a efectuat cercetarea la fața locului, a rezultat că șoferul vehiculului greu, marca Mercedes Benz, nu a fost atent la traficul din față și nu a păstrat o distanță suficientă față de autoturismul Land Rover condus în fața sa de un șofer care oprise pentru a efectua virajul la stânga, în intersecție.
Autoturismul a fost lovit din spate de vehiculul greu și a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune destul de violentă cu o Skoda condusă de o șoferiță.
Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit patru persoane, din cele două mașini mici, care acuzau șocul impactului.
În cele din urmă, doar șoferița de la Skoda a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Fălticeni, unde i s-a stabilit diagnosticul de ”contuzie toraco-abdominală, contuzie gambă stânga”, fără a rămâne internată.
Cei trei șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.