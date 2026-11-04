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Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri

Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri
Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri

Un șofer de autobuz care transporta 42 de persoane fără bilete a fost amendat cu 6.000 de lei de polițiștii din Gura Humorului.

Controlul a avut loc marți, 3 noiembrie, în jurul orei 14:34, pe raza orașului Gura Humorului, în cadrul unei acțiuni organizate de polițiștii rutieri pentru verificarea legalității transportului rutier de persoane și creșterea siguranței în trafic în sezonul rece.

Polițiștii au oprit pentru control un autobuz marca Mercedes-Benz, la volanul căruia se afla Radu Macarie. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta transporta 42 de persoane fără să le fi emis bilete sau legitimații de călătorie, deși pasagerii au declarat că au achitat contravaloarea transportului.

Pentru neregula constatată, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 6.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor art. 4, pct. 37 din HG nr. 1317/2023.

Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri
Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri
Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri
Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri

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