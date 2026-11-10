Un șofer de Audi a izbit violent un podeț, după ce ar fi fost acroșat în timpul unei depășiri

Un tânăr care conducea un autoturism Audi a fost rănit în urma unui accident care s-a produs luni, pe raza comunei Sucevița. Accidentul s-a produs în jurul orei 13.45, în timp ce tânărul de la volanul mașinii Audi intrase în depășirea unei autoutilitare din față.

Din cercetările polițiștilor rezultă că un alt șofer în vârstă de 28 de ani, din municipiul Iași, care conducea autoutilitara Iveco din imagine, având direcția de deplasare dinspre Marginea, către centrul comunei Sucevița, în dreptul „ADA COFFEE”, a efectuat viraj către stânga fără a se asigura corespunzător.

În acel moment, autoturismul marca Audi condus din spate de un alt tânăr de 28 de ani era angajat în depășirea autoutilitarei.

A urmat un impact în urma căruia autoturismul marca Audi a ricoșat în afara părții carosabile și s-a izbit într-un timpan de podeț.

Impactul a fost violent, autoturismul Audi fiind grav avariat.

Pompierii militari care au ajuns la fața locului l-au găsit inițial pe șoferul în vârstă de 28 de ani încarcerat.

Șoferul a fost extras și transportat la Spitalul municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu o „contuzie lombară”, fără alte leziuni grave.

Ambii conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ la ambii.

Polițiștii au mai constatat că autoutilitara marca Iveco nu avea în momentul producerii accidentului rutier încheiată o poliță obligatorie tip RCA, motiv pentru care șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2000 lei, respectiv reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare.