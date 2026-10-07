Un șofer care a accidentat un pieton, a fugit și a ascuns mașina, prins de polițiști după aproape o săptămână de cercetări

Un șofer care a accidentat un pieton și a plecat mai departe, în data de 30 septembrie, a ajuns în arest pe 6 octombrie, după o anchetă complexă a polițiștilor, care a presupus studierea a numeroase calupuri de imagini video, datele despre mașina implicată fiind inițial puține.

În acea zi, Gheorghe M., din Vicovu de Sus, care se deplasa pe strada Calea Bucovinei în calitate de pieton, a fost acroșat de un autovehicul, suferind leziuni.

În cadrul cercetărilor efectuate s-a stabilit că autovehiculul implicat în evenimentul rutier este un autoturism marca VW Passat de culoare închisă, an de fabricație mai vechi, fără a se cunoaște numărul de înmatriculare.

Polițiștii au fost nevoiți să verifice evidențele primăriilor cu privire la cetățenii care dețin marca respectivă, anii de fabricație 2005-2010, și au fost desfășurate activități complexe de ridicare și vizionare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate atât pe străzile principale, cât și pe străzi secundare de pe raza orașului Vicovu de Sus și a localităților din arondare.

Pe parcursul cercetărilor s-a ajuns la indicii temeinice că autorul ar putea fi un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Brodina, care deținea un astfel de autoturism, dar nu mai fusese văzut cu el.

În urma anchetei, la domiciliul mamei lui Ilie Marocico, din Brodina, în satul Măgura, comuna Ulma, polițiștii au identificat cel mai important indiciu, autoturismul implicat, cu avarii, ascuns în spatele unui fânar.

Pus în fața evidențelor, suspectul a recunoscut fapta comisă și a predat polițiștilor cheia autoturismului, declarând că a plecat de la locul accidentului deoarece s-a speriat.

Marți, 6 octombrie, bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost reținut în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore, pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestora”.

Autorul a încasat și două amenzi de 4.400 de lei deoarece în ziua accidentului mașina nu avea ITP valabil și nici poliță RCA.

Un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți urmează să decidă ce măsuri va lua mai departe față de inculpatul reținut pentru 24 de ore.