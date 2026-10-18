Un șofer beat care s-a izbit în mașini parcate, un altul fără permis și RCA la mașină, prinși pe străzile din Rădăuți

Doi șoferi pericol public au fost depistați de polițiștii rădăuțeni, sâmbătă, la interval de câteva ore. Astfel de cazuri au devenit aparent banale pentru că se petrec foarte des, însă arată gradul de inconștiență. Unul dintre șoferi de exemplu era atât de băut încât s-a izbit în două mașini parcate, dar și-a continuat drumul.

În ordine cronologică, primul caz s-a înregistrat sâmbătă, pe timp de zi, în jurul orei 15.00.

Un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Calea Bucovinei, în Rădăuți, a observat un autoturismul marca Audi, al cărui șofer, la vederea echipajului de poliție, a efectuat o manevră bruscă de schimbare a direcției de deplasare și a intrat în incinta stației PECO Petrom.

Polițiștii au intrat și ei în benzinărie și au blocat mașina suspectă. La volan era un bărbat în vizibilă stare de agitație, care a fost încătușat.

La volan a fost identificat un localnic din Rădăuți, care figurează cu permisul de conducere suspendat. Șoferul a ieșit negativ la consum de alcool.

Cercetările ulterioare au mai arătat că autoturismul nu avea încheiată o poliță de asigurare obligatorie tip RCA.

Pentru lipsă RCA și pentru neoprire la semnal, agenții au aplicat amenzi de 3.700 de lei, și au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

După consultarea cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, s-a decis ca inculpatul să fie reținut în arest, ordonanța pentru 24 de ore fiind emisă sâmbătă seară.

Polițiștii de la Rădăuți au constituit o escortă și l-au transportat pe rădăuțean în Centrul de Arest al Poliției Județene.

O alcoolemie care ”explică” de ce un șofer s-a izbit în mașini parcate

În al doilea caz, sâmbătă noapte, pe la 23.00, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin dispecerat cu privire la faptul că șoferul unui autoturism marca Audi a acroșat, pe strada Mihai Viteazul, două autovehicule parcate și a plecat mai departe.

După aproximativ 15 minute, o patrulă de ordine și siguranță publică a poliției a reparat în trafic autoturismul Audi înmatriculat în Polonia, staționat.

La volan a fost identificat un bărbat din Cacica, singur în autoturism, vizibil băut.

În urma testării pe loc, rezultatul testului a indicat o valoare de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bărbatul a fost condus sub escortă la Spitalul Municipal Rădăuți, pentru recoltarea probelor de sânge. Permisul șoferului pericol public a fost retrase pe loc. În mod normal, concentrația de alcool în sânge se va cifra în jurul valorii de 2,5 la mie.

Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, și așteptată rezultatele probelor de sânge, cele care sunt proba la dosar și în baza cărora este probabil să emită și în acest caz o ordonanță de reținere în arest.