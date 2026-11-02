Un șofer băut s-a izbit în mașina de pe contrasens, altul a „deraiat” în șanț

Patru șoferi băuți au fost depistați pe șosele, duminică, de polițiștii suceveni, în două cazuri aceștia fiind descoperiți după ce au fost implicați în accidente. Din fericire, au fost accidente ușoare, soldate doar cu pagube materiale, însă doar șansa a făcut să nu fie mai rău. Ce șochează însă este în ce hal se deplasează unii suceveni, la volan, pe drumurile publice.

În primul caz, duminică, în jurul orei 9.15, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată de către un bărbat din Câmpulung Moldovenesc, care a anunțat că a fost implicat într-un accident spre Mănăstirea Gheorghițeni, iar celălalt șofer este ieșit cu mașina în decor.

La fața locului s-a constatat că un șofer în vârstă de 41 ani, în timp ce conducea un autoturism BMW, pe fondul nepăstrării distanței laterale, a acroșat un Volvo care circula din sensul opus. Din impact, autoturismul BMW a fost proiectat în șanțul de pe partea dreaptă a sensului de mers.

Polițiștii au constatat că cei doi șoferi nu aveau leziuni.

În cazul șoferului de pe BMW, cel care a pătruns pe sens opus, a rezultat concentrația de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost condus la Spitalul Vatra Dornei, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Polițiștii Compartimentului Rutier Vatra Dornei continuă ancheta în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În al doilea caz, duminică, în jurul orei 22.40, un echipaj de poliție a identificat, la Arbore, un BMW care se afla parțial într-un șanț, într-o poziție nefirească.

În mașină a fost găsit doar șoferul, care era în vădită stare de ebrietate, au constatat polițiștii din echipajul format din agenți de la Cajvana și Milișăuți.

Bărbatul din mașină nu a putut prezenta nici măcar documentele la control, fiindu-i găsit buletinul după controlul corporal. S-a stabilit că este vorba de un localnic din Arbore, în vârstă de 39 de ani.

S-a reușit și testarea acestuia, rezultând concentrația de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. La spitalul din Rădăuți, însă, bărbatul a devenit agitat și necooperant și a refuzat recoltarea de probe biologice.

În aceste condiții, polițiștii au dispus internarea provizorie a acestuia la Spitalul de Psihiatrie Rădăuți.

Având în vedere situația, polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunea care pedepsește “refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.