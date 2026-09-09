Principala piață agro-alimentară a Sucevei, Piața Mare, are activitatea suspendată parțial, ca urmare a unui control al inspectorilor DSVSA, care a avut loc în cursul zilei de miercuri.

Măsurile dispuse de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava constă în amenzi în cuantum de 5.500 de lei și decizia de suspendarea activității sectorului brânzeturi – lactate din Piața Centrală a municipiului Suceava.

Inspectorii au constatat nereguli legate de igienă în zona în care se vând produsele alimentare din gama lactate.

Printre altele, echipa de control a constatat că sunt condiții precare de igienă, frigidere nefuncționale și nu s-ar fi efectuat la timp operațiunile DDD (deratizare, dezinfecție, dezinsecție).

Procesul verbal de sancționare întocmit de DSVSA nu a fost semnat de administratorul pieței.

Directorul adjunct al DSVSA Suceava, Dumitru Țăran, a precizat că au fost mai multe sesizări privind nereguli de igienă venite de la consumatori, în urma cărora au fost aplicate avertismente, dar nu s-au constatat remedieri pe linie de igienă.

Acesta a mai subliniat că imediat ce se vor lua măsuri corespunzătoare privind igiena, piața va fi redeschisă, apreciind că se poate interveni pentru remedierea deficiențelor chiar în câteva ore.

Un sector din Piața Mare, din centrul Sucevei, închis de inspectorii DSVSA

Un sector din Piața Mare, din centrul Sucevei, închis de inspectorii DSVSA