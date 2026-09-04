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Un scandalagiu care a provocat distrugeri la o terasă din Burdujeni, dar și la un autoturism, reținut pentru 24 de ore

Un scandalagiu care a provocat distrugeri la o terasă din Burdujeni, dar și la un autoturism, reținut pentru 24 de ore
Un scandalagiu care a provocat distrugeri la o terasă din Burdujeni, dar și la un autoturism, reținut pentru 24 de ore

Un scandalagiu care a provocat mai multe distrugeri în zona cartierului Burdujeni a fost identificat de polițiști după câteva zile.

Este vorba de un tânăr de 24 de ani, care locuiește pe strada Aleea Dumbrăvii, din cartierul Burdujeni.

Din cercetări, s-a ajuns la concluzia că în seara zilei de 30 august a distrus mai multe bunuri de pe terasa unui restaurant, dar și luneta unui autoturism marca VW Caddy.

Bărbatul a fost adus la audieri în cursul zilei de joi, 3 septembrie, ocazie cu care și-a recunoscut faptele.

Valoarea totală a pagubelor a fost stabilită la peste 5.700 de lei.

Scandalagiul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea a două infracțiuni de distrugere.

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