Un rugbist din Moldova, angajat de omul de afaceri Alin Crețu pentru a putea performa și la echipa de rugby a Sucevei

Omul de afaceri sucevean Alin Crețu a fost foarte apropiat în acest an de rugbiul sucevean, fiind sponsorul principal al echipei CSM Bucovina Suceava din mediul privat și asigurând, printre altele, și un cantonament pentru sportivii care au fost dornici să crească nivelul de pregătire fizică.

În ciuda evoluțiilor dezamăgitoare ale echipei de până acum, Alin Crețu a mai oferit o formă de ajutor concret unor sportivi, care sunt angajați la firma sa. Ne-a atras atenția cazul recent al sportivului Grigore Stanciu, în vârstă de 32 de ani, din Republica Moldova, care joacă de anul trecut pentru CSM Bucovina Suceava.

Sportivul, care joacă și în naționala de rugby a Republicii Moldova, făcea naveta de la Chișinău la Suceava, pentru fiecare meci, condiții în care evident că venea obosit și nu putea da 100% din potențialul său.

De o lună de zile, Grigore Stanciu este mutat la Suceava, unde a fost încadrat pe postul de dispecer la firma lui Crețu. Rugbistul în vârstă de 32 de ani învață meserie deocamdată, și speră să dea randament în scurt timp pe postul de dispecer.

Grigore Stanciu, un sportiv bătăios și puternic

”Țin să îi mulțumesc foarte mult domnului Alin Crețu, posibilitățile din Moldova sunt cum sunt, doar din rugby nu se poate trăi, iar acest loc de muncă îmi permite să mă pregătesc mai serios și pentru rugby, să fiu prezent la antrenamente și să joc tot mai bine”, ne-a spus Grigore Stanciu, la finele meciului de sâmbătă, 26 septembrie, când a îmbrăcat tricoul CSM Bucovina Suceava, în meciul pierdut cu RC Bârlad, scor 10-48.

Alin Crețu ne-a declarat și el că are și alți jucători sau foști jucători de rugby care lucrează la firma sa, el recrutându-i în principal pentru a-i ajuta pe sportivi să fie mai aproape de terenul de antrenamente de la Suceava și de echipă.

Grigore Stanciu este însă primul străin care a primit această șansă, iar de la el Alin Crețu așteaptă să devină, de ce nu, și un bun dispecer de transport, și să ajute CSM Bucovina Suceava și mai mult în teren.

Grigore Stanciu este unul din jucătorii din pachetul de înaintare care se evidențiază în teren, puternic și dispus la sacrificiu în contacte dure cu adversarii.

El a mai jucat și la alte echipe de rugby din România de nivel de eșalon doi, RC Bârlad și CSM Alba Iulia, și ne-a spus că a avut recent oferte de la Poli Iași și de la RC Gura Humorului.

Sportivul spune că se simte cel mai bine la Suceava și evident că, având și un loc de muncă și cazare, vrea să rămână aici.

Alin Crețu speră ca rezultatele echipelor de rugby din Suceava să vină măcar în ceasul al 12-lea, deocamdată anul 2026 fiind unul trist, atât la seniori, cât și la juniori. Numărul relativ mic de sportivi valoroși, împărțiți acum în două campionate practic, la seniori și la juniori, face misiunea echipelor și mai grea în următoarea perioadă.