Un rădăuțean a adus singura medalie pentru România la Campionatul Mondial de Skandenberg

Clubul Sportiv Bucovina Skandenberg Rădăuți s-a prezentat cu 6 sportivi la Campionatul Mondial care s-a desfășurat zilele trecute la New Delhi, în India. Dintre aceștia, Iosif Breabăn a reușit să cucerească medalia de bronz în concursul pentru brațul drept al categoriei 85 de kilograme. A fost prima lui medalie la Mondiale și singura din palmaresul României la nivel de seniori la această ediție a întrecerii.

Andrei Chipreanov, cel mai titrat sportiv al CS Bucovina Skandenberg, a concurat și el în India, însă de această dată nu a reușit să intre în cursa pentru medalii.

„Îl felicit din toată inima pe Iosif. Noi, ceilalți, am luptat până la ultima suflare, am dat tot ce am avut, însă de data aceasta nu am reușit să urcăm pe podium. Asta este competiția: uneori câștigi, alteori înveți și te întorci mai puternic.

Mulțumim fraților Sergiu Spița, Tudor și Ion pentru sprijinul extraordinar și pentru că sunt alături de Clubul Bucovina.

Fără implicarea și susținerea lor, această deplasare în India nu ar fi fost posibilă.

A fost o experiență extraordinară, din care am învățat multe lucruri și pe care o vom folosi ca motivație pentru ceea ce urmează”, a declarat Andrei Chipreanov.