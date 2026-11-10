Un profesor din Udești a adunat 10 tone de lemne pentru bătrânii și familiile nevoiașe din comună

Profesorul de istorie Iosif Amariei, de la Școala Gimnazială Udești, a derulat o campanie umanitară prin care a reușit să ofere aproximativ 10 tone de lemne de foc unor familii nevoiașe din comună, pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste sezonul rece.

Inițiativa a pornit ca un proiect personal, profesorul apelând la sprijinul apropiaților și al persoanelor despre care știa că sunt receptive la astfel de gesturi. În urma donațiilor strânse, au fost cumpărate aproximativ 10.000 de kilograme de lemn uscat, care au ajuns la 10 familii din Udești.

Printre beneficiari se numără în special persoane vârstnice, singure, fără rude apropiate sau vreun sprijin.

Profesorul spune că lemnele oferite le vor asigura căldura acestora pentru o jumătate din sezonul rece.

„A fost o bucurie pentru mine că am dus la final acest proiect. Vreau să le mulțumesc persoanelor care au fost implicate, cât și celor de la Depozit de Lemn Dumbrăveni.

Comuna noastră este modestă și sunt persoane sau familii care chiar au nevoie de ajutor, bătrâni singuri, pe care societatea, din păcate, i-a uitat”, a transmis profesorul.

Acesta consideră că astfel de gesturi sunt importante mai ales în comunitățile mici, unde fiecare are puterea de a ajuta pe cineva aflat în nevoie, nu doar companii mari sau agenți cu putere financiară.

O nouă campanie, de sărbători

Gesturile umanitare ale profesorului nu se opresc aici.

Pentru perioada următoare, Iosif Amariei pregătește o nouă acțiune, intitulată „Masa de Sărbători”, prin care își propune să ofere alimentele necesare pentru câteva familii din Udești.

„Voi apela la apropiați, la oamenii care știu că rezonează cu aceste inițiative. Împreună putem schimba lucrurile din jurul nostru, puțin câte puțin. Sper ca toți mai mulți oameni să înțeleagă acest lucru”, a mai spus profesorul.