Roman Mezdrea, un producător local de brânzeturi artizanale, certificate ca „produs montan”, a fost invitatul Familiei Regale a României, luni, 16 noiembrie, la Palatul Elisabeta, în cadrul unui eveniment dedicat promovării tradițiilor populare, gastronomiei locale și producătorilor autohtoni.

Mezdrea a dezvoltat „La Izvoru Dornei”, „o mică făbricuță de brânzeturi din Poiana Stampei”, cu dorința de a păstra gustul autentic al brânzeturilor de odinioară.

Un producător de brânzeturi artizanale din Țara Dornelor, invitat al Familiei Regale, la Palatul Elisabeta

„Din inima Țării Dornelor, până la Palatul Elisabeta!

Sunt momente în viață în care realizezi că munca, pasiunea și încrederea în ceea ce faci te pot duce mai departe decât ai îndrăznit vreodată să visezi.

16 noiembrie 2026 va rămâne pentru mine o zi de neuitat!

Am avut deosebita onoare de a fi prezent la Palatul Elisabeta din București, cu prilejul ceremoniei în care Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a acordat Înaltul Patronaj Regal Festivalului <Suflet de România>. Pentru mine, această invitație înseamnă mai mult decât participarea la un eveniment deosebit. Este un motiv de mândrie și o confirmare că tradițiile, autenticitatea și munca micilor producători români își găsesc aprecierea și în cele mai înalte cercuri.

De la o mică făbricuță de brânzeturi din Poiana Stampei, până la porțile Palatului Elisabeta… Ce drum frumos poate parcurge un vis atunci când pui suflet în ceea ce faci!

Un producător de brânzeturi artizanale din Țara Dornelor, invitat al Familiei Regale, la Palatul Elisabeta

Am pornit cu dorința de a păstra gustul autentic al brânzeturilor de odinioară, iar astăzi am bucuria să văd că povestea <La Izvorul Dornei> este purtată cu mândrie tot mai departe.

Rămânem aceeași mică făbricuță de la munte, cu aceleași valori, aceeași pasiune și același respect pentru gustul adevărat.

Pentru că și lucrurile mari pot începe într-un loc mic, undeva, la poalele munților!”, a transmis Roman Mezdrea.