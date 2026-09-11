Un portughez care a comis o tentativă de omor în județul nostru, iertat de pușcărie după câteva luni de arest preventiv

Un cetățean portughez judecat în stare de arest preventiv pentru o tentativă de omor comisă la Vatra Dornei, în luna mai a acestui an, a primit o veste bună odată cu sentința prin care Tribunalul Suceava a dispus condamnarea sa, în ședința de vineri, 11 septembrie.

Judecătorii au considerat că pedeapsa lui de 3 ani de închisoare poate fi suspendată pe un termen de încercare de 4 ani de zile. În aceste condiții, judecătorii au constatat și încetarea de drept a arestării preventive a acestuia.

Portughezul era arestat din 22 mai, iar de vineri, 11 septembrie, urma să fie pus în libertate.

Sentința Tribunalului Suceava poate fi contestată, dar punerea în libertate este executorie și se pune în aplicare.

Pe parcursul termenului de încercare de 4 ani cetățeanul portughez nu are voie să părăsească teritoriul României decât cu încuviințarea instanței de judecată.

Adevărat este și că fapta a fost comisă în împrejurări mai deosebite. Bărbatul victimă a tentativei de omor a fost condamnat și el pentru lovirea portughezului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, care au efectuat cercetările, au arătat, într-un comunicat de presă, că a fost trimis în judecată, în același dosar, și cel înjunghiat. Localnicul din Vatra Dornei este acuzat că a început scandalul și i-a aplicat mai mulți pumni portughezului, care a avut și el leziuni vizibile.

Lovit și băut, portughezul a luat un cuțit și i-a aplicat mai multe lovituri victimei, inclusiv în zona gâtului.

Agresiunea s-a petrecut pe 21 mai, la Vatra Dornei, unde cetățeanul portughez era mutat de o vreme, având și o relație cu o femeie.

Femeia a fost martoră la agresiune, localnicul înjunghiat fiind nepotul ei.

Conform unui comunicat al procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, ”în seara zilei de 21.05.2026 a avut loc un conflict spontan între un cetățean român și un cetățean portughez, pe fondul unei crize de gelozie a cetățeanului străin, împrejurare în care cetățeanul portughez i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit la nivelul corpului, inclusiv la nivelul gâtului, persoanei vătămate C.P.C., în vârstă de 37 de ani, provocându-i leziuni vizibile”.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a necesitat tratament chirurgical (toaletă, sutură și pansament), suferind hematoame, excoriații și echimoze, leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Portughezul a suferit și el leziuni care au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale.

Cum portughezul a lovit cu cuțitul, inclusiv în zona gâtului, fapta acestuia a fost încadrată la tentativă de omor, astfel explicându-se și de ce a fost arestat.

Bărbatul din Vatra Dornei înjunghiat de portughez a fost condamnat pentru ”loviri sau alte violențe” la 1 an și 8 luni de închisoare, cu suspendare și cu termen de încercare de 3 ani.