Un pompier voluntar din comuna Marginea, Dorinel Onufrei, a avut oportunitatea de a participa la un program de instruire în Statele Unite ale Americii, care a avut loc în perioada 15-30 septembrie 2026. Pompierul voluntar Dorinel Onufrei este membru al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Marginea, el participând la un program de instruire al Departamentului de Pompieri Cottonwood, din Arizona, SUA.

Participarea pompierului voluntar din Marginea a fost posibilă în urma unei invitații oficiale, prin care acesta a avut oportunitatea de a lua parte la un program de pregătire desfășurat de Stația de Pompieri din Cottonwood. De precizat că, înainte de plecarea în SUA, Dorinel Onufrei a participat la mai multe stagii de pregătire la Rădăuți și Siret.

Programul din SUA a avut ca obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor profesionale, consolidarea capacităților operaționale și dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul situațiilor de urgență.

Pe parcursul celor două săptămâni de instruire, Dorinel Onufrei a participat la activități teoretice și practice care au vizat operațiuni de stingere a incendiilor și salvare, comanda și managementul situațiilor de urgență, intervenția la materiale periculoase, tehnici de salvare, precum și programe de prevenire a incendiilor și siguranță publică.

Pregătirea a inclus cursuri în sala de clasă, exerciții practice, demonstrații și sesiuni de schimb de experiență cu pompierii americani.

Un pompier voluntar din comuna Marginea, Dorinel Onufrei, a participat la un program de instruire în Statele Unite ale Americii

Pompierul voluntar din Marginea a remarcat nivelul ridicat de dotare a pompierilor americani

Legătura dintre pompierul voluntar din Marginea și reprezentanții Departamentului de Pompieri Cottonwood a fost posibilă prin intermediul pompierului american Matt Moldovan. Acesta, în timp ce își vizita familia în România, s-a întâlnit cu Dorinel Onufrei în timpul unor antrenamente desfășurate alături de pompierii militari. Ulterior, această întâlnire s-a transformat într-o oportunitate concretă de schimb de experiență și pregătire profesională peste Ocean. Dorinel Onufrei a povestit că a avut parte de o primire deosebită în Statele Unite și că a fost tratat ca un coleg de către pompierii americani, experiența fiind una importantă atât din punct de vedere profesional, cât și uman.

În perioada de instruire, pompierul voluntar din Marginea a remarcat nivelul ridicat de dotare al pompierilor americani, dar și modul în care aceștia sunt pregătiți pentru intervenții.

Printre concluziile sale se numără faptul că departamentele de pompieri din Statele Unite dispun de tehnologii și echipamente de ultimă generație și investesc constant în eficiența intervențiilor și în protecția personalului.

De asemenea, Dorinel Onufrei a remarcat respectul de care pompierii se bucură din partea comunităților, precum și caracterul realist al pregătirii fizice și tactice. Astfel, exercițiile și simulările sunt desfășurate în condiții cât mai apropiate de situațiile reale întâlnite în timpul intervențiilor.

Pompierul voluntar Dorinel Onufrei și primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr

Echipamente pentru intervențiile din Marginea

La finalul programului, pompierul voluntar din Marginea a primit din partea colegilor americani mai multe echipamente pe care le va putea utiliza în activitatea sa din România. Printre acestea se numără echipament de protecție, cască, un aparat de termoviziune și echipament complet de paramedic.

Experiența acumulată în Statele Unite ale Americii reprezintă, potrivit lui Dorinel Onufrei, o oportunitate importantă pentru activitatea sa viitoare în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Marginea, cunoștințele dobândite urmând să fie valorificate în cadrul intervențiilor și activităților de pregătire din România.

La întoarcerea acasă, pompierul voluntar a transmis un mesaj de mulțumire celor care au făcut posibilă această experiență.

„Doresc să exprim cele mai sincere mulțumiri și profunda recunoștință pentru ospitalitate și oportunitatea de a participa la acest schimb de experiență, șefului Departamentului de Pompieri Cottonwood, Joey Martin, precum și membrilor departamentului. Pentru mine a fost o experiență umană memorabilă”, a spus Dorinel Onufrei.

Un pompier voluntar din comuna Marginea, Dorinel Onufrei, a participat la un program de instruire în Statele Unite ale Americii