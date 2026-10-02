Un polițist judecat împreună cu soția sa pentru afaceri cu motociclete a scăpat de răspundere penală, dar are de achitat prejudiciul

Un dosar foarte vechi, trimis la judecată tocmai din anul 2020, care privește un agent de poliție și pe soția sa, a ajuns la o sentință abia acum, la început de octombrie 2026.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru afaceri cu motociclete și piese pentru acestea, pe care polițistul le-ar fi efectuat împreună cu soția sa, care i-a fost complice. Asta în condițiile în care statutul de polițist interzice efectuarea, direct sau prin persoane interpuse, de activități de comerț.

Tribunalul Suceava a constatat prescripția pentru acuzațiile de evaziune fiscală, respectiv i-a achitat pe cei doi privind săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, respectiv complicitate la această infracțiune, la articolul care face referire la o faptă care nu este prevăzută de legea penală.

Au fost trimiși în judecată în acest dosar Corneliu Bogdan Chirilă Bulimac și Ana Chirilă Bulimac.

Corneliu Bogdan Chirilă Bulimac a activat în perioada în care a fost pus sub acuzare la Postul de Poliție Hârtop.

Tribunalul Suceava a decis ca cei doi să achite doar prejudiciul, 22.000 de lei, ca prejudiciu principal. Totodată, cei doi au fost obligați şi la plata sumelor reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate, în condițiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenței obligației de plată și până la achitarea integrală a debitului principal.

Decizia Tribunalului Suceava poate fi atacată atât de cei doi inculpați, cât și de procurori.

Succint, polițistul a fost acuzat că, în perioada 2013-2016, în calitatea sa de agent de poliție, cu ajutorul soției sale, care a acționat ca persoană interpusă, a desfășurat constant operațiuni financiare incompatibile cu funcția, respectiv achiziție de motociclete și piese de motociclete, dezmembrare motociclete, comercializare motociclete și piese de motocicletă, către diferite persoane fizice, în scopul obținerii de venituri.