Un polițist de frontieră a refuzat 60 de euro oferiți de un ucrainean pentru a închide ochii la o ilegalitate

Un polițist de frontieră de Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus a refuzat o mită de 60 de euro oferită de un ucrainean.

Bărbatul încerca să îi cumpere bunăvoința polițistului de frontieră pentru ca acesta să închidă ochii la faptul că mașina condusă de ucrainean avea ITP-ul expirat.

S-a întâmplat în seara zilei de 27 octombrie, când pe sensul de intrare în România s-a prezentat un autocar condus de ucraineanul de 58 de ani.

În urma verificării actelor personale și ale mașinii, polițistul de frontieră a constatat că ITP-ul era expirat din data de 16 octombrie.

Șoferul a declarat că mai deține un alt act care atesta valabilitatea ITP-ului.

I-a dat polițistului de frontieră documentul Interbus, în interiorul căruia se afla suma de 60 de euro, oferită cu scopul de a nu se dispune măsurile legale în urma controlului.

Polițistul de frontieră a refuzat banii și l-a denunțat pe ucrainean.

Dosarul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care a deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.