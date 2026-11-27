Un bărbat cu dublă cetățenie, română și ucraineană, este cercetat de oamenii legii după ce, la Vama Siret, asupra sa au fost descoperite un pistol, un încărcător și 12 cartușe de calibru 9 mm, ascunse într-un pachet de cafea, aflat într-unul dintre bagajele transportate.

Incidentul s-a petrecut joi, 26 noiembrie, în jurul orei 16:45, când bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Acesta se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Ucraina.

În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au solicitat efectuarea unui control amănunțit asupra persoanei, bagajelor și autoturismului.

În urma scanării unuia dintre bagaje, cu ajutorul echipamentului din dotarea Biroului Vamal de Frontieră Siret, au fost descoperite, ascunse într-un pachet de cafea, un pistol, un încărcător și 12 cartușe de calibru 9 mm.

Polițiștii de frontieră au întocmit în acest caz un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată.