Operatorul privat Ferotrafic TFI a introdus în circulație, începând de luni, 12 octombrie, un tren de la Suceava la București pe un tronson orar care s-a dovedit a fi cel mai solicitat de călătorii de la noi, dar și de cei din Pașcani, Roman sau Bacău.

Trenul este gândit pentru a ajunge cât mai repede posibil în Capitală, având foarte puține opriri, și pentru a permite oamenilor să aibă timp să își rezolve treburile programate.

Pe de altă parte, trenul nici nu pleacă la o oră extrem de matinală, care poate atrage costuri suplimentare călătorului, de taxi, de exemplu.

Trenul pleacă din Suceava la ora 7.00 dimineață, oprește doar la Pașcani, Roman, Bacău, Focșani, Râmnicu Sărat și Buzău, iar în 5 ore și 40 de minute ajunge în București.

Un operator feroviar privat vrea să convingă cât mai mulți suceveni să lase mașina acasă, în drum spre București

Investitorul, Dumitru Anchidin, a declarat pentru Monitorul de Suceava că trenul este gândit pe acest tronson orar pentru a convinge cât mai mulți suceveni să lase mașina acasă, oferind un timp de parcurs decent și posibilitatea călătorilor de a se odihni, de a se relaxa sau chiar de a munci, la mesele generoase montate pentru laptop în mod special, atât la clasa I, cât și la clasa a II-a.

Evident, trenul poate fi și o concurență la CFR Călători, dar în primul rând se dorește a fi concurent segmentului auto.

La retur, trenul pleacă din București la ora 16.57, când sucevenii își termină în general treburile din Capitală și pot ajunge acasă relaxați și fără griji în aproximativ 5 ore și 40 de minute.

Compania își asumă în continuare să circule la tarif redus, de InterRegio, deși mersul este evident de rang de InterCity.

Detaliile despre traseu și bilete se găsesc pe ferotrafic.ro, iar pentru călătorii din Suceava compania are deschisă și casă de bilete, cu program zilnic, în gara din Burdujeni.